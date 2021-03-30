Керівництво обласної лікарні в Херсоні відсторонили через спалах COVID

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир відсторонив керівництво обласної лікарні на час розслідування спалаху коронавірусу серед медиків та пацієнтів закладу.

Джерело: місцеве видання "Мост"

Деталі: Про відповідне рішення проінформував заступник Козиря - Дмитро Бутрій. Він нагадав, що на базі лікарні була створена комісія для розслідування причин спалаху та порушень інфекційного режиму. Очікується, що за її висновками будуть прийматись управлінські рішення. Бутрій прогнозує, що результати розслідування можуть бути оприлюднені вже 31 березня.

Повідомлялось про 37 підтверджених випадків захворювання.

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