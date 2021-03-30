Руководство областной больницы в Херсоне отстранили из-за вспышки COVID
Вторник, 30 марта 2021, 12:23
Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь отстранил руководство областной больницы на время расследования вспышки коронавируса среди медиков и пациентов учреждения.
Источник: местное издание "Мост"
Детали: О соответствующем решении проинформировал заместитель Козыря - Дмитрий Бутрий. Он напомнил, что на базе больницы была создана комиссия для расследования причин вспышки и нарушений инфекционного режима. Ожидается, что по ее выводам будут приниматься управленческие решения. Бутрий прогнозирует, что результаты расследования могут быть обнародованы уже 31 марта.
Сообщалось о 37 подтвержденных случаев заболевания.
Предыстория:
- В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. Из-за этого медицинская комиссия инициировала проведение служебной проверки в областной больнице.