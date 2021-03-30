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Руководство областной больницы в Херсоне отстранили из-за вспышки COVID

Вторник, 30 марта 2021, 12:23
Руководство областной больницы в Херсоне отстранили из-за вспышки COVID

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь отстранил руководство областной больницы на время расследования вспышки коронавируса среди медиков и пациентов учреждения.

Источник: местное издание "Мост"

Детали: О соответствующем решении проинформировал заместитель Козыря - Дмитрий Бутрий. Он напомнил, что на базе больницы была создана комиссия для расследования причин вспышки и нарушений инфекционного режима. Ожидается, что по ее выводам будут приниматься управленческие решения. Бутрий прогнозирует, что результаты расследования могут быть обнародованы уже 31 марта.

Сообщалось о 37 подтвержденных случаев заболевания.

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Темы: Херсонкоронавирусмедицина
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