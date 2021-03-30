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Посилений карантин у Львові продовжили

Вівторок, 30 березня 2021, 12:57
Фото city-adm.lviv.ua

У Львові продовжили посилений карантин до 12 квітня у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID та госпіталізацій.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилений карантин продовжити до 12 квітня".

Деталі: Крім того, у місті діятимуть такі обмеження:

  • транспорт переходить в режим спецперевезень, безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
  • усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
  • школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
  • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
  • заборонено проведення усіх масових заходів;
  • усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Садовий додав, що за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу "Епіцентру" на вул. Б.Хмельницького, 188; магазину "Єва" на просп. Чорновола, 1; ресторанів "МакДональдз" на просп. Шевченка, 7 та "Йокі"; нічного клубу "Малевич", пабу "Братиська" та бару "Гребуче Ябко".

Садовий закликав усіх підприємців за можливості перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Львівкарантинкоронавірус


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