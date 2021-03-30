Усиленный карантин во Львове продлили
Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля в связи с ростом количества больных COVID и госпитализаций.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook
Прямая речь: "В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля".
Детали: Кроме того, в городе будут действовать следующие ограничения:
- транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
- все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Садовый добавил, что по отдельному представлению полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу "Эпицентра" на ул. Б.Хмельницкого, 188; магазина "Ева" на просп. Черновола, 1; ресторанов "МакДональдс" на просп. Шевченко, 7 и "Йоки"; ночного клуба "Малевич", паба "Братыська" и бара "Гребуче Ябко".
Садовый призвал всех предпринимателей по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.
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Предыстория:
- Во Львове ввели усиленный карантин с 19 по 28 марта. Позже его продлили до 4 апреля.
- 24 марта комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантин во Львове, запретив работу непродовольственных рынков.