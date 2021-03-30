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Усиленный карантин во Львове продлили

Вторник, 30 марта 2021, 12:57
Фото city-adm.lviv.ua

Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля в связи с ростом количества больных COVID и госпитализаций.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля".

Детали: Кроме того, в городе будут действовать следующие ограничения:

  • транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
  • все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
  • школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
  • магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
  • непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
  • открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
  • запрещено проведение всех массовых мероприятий;
  • все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Садовый добавил, что по отдельному представлению полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу "Эпицентра" на ул. Б.Хмельницкого, 188; магазина "Ева" на просп. Черновола, 1; ресторанов "МакДональдс" на просп. Шевченко, 7 и "Йоки"; ночного клуба "Малевич", паба "Братыська" и бара "Гребуче Ябко".

Садовый призвал всех предпринимателей по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Львовкарантинкоронавирус


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