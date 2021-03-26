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Зеленський обговорить з Макроном, Меркель та Путіним загострення на Донбасі

П'ятниця, 26 березня 2021, 20:55

Президент Володимир Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки" через загибель 4 українських військових на Донбасі.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки".

На жаль, від початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад.

Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів. Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша.

Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. В України є і те, й інше. Але перевагу Україна та весь цивілізований світ віддають другому варіанту".

Передісторія: у п'ятницю на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Через це українська делегація ТКГ зібралася на екстрене засідання, а президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки".

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасвійнанормандський формат


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