В окрузі, де в Раду балотується Вірастюк, застопорився підрахунок голосів

Виборча комісія округу №87 на Івано-Франківщині, де на довиборах у Верховну Раду від партії "Слуга народу" балотується відомий спортсмен Василь Вірастюк, не може зібрати кворум і продовжити підрахунок голосів.

Джерело: рух "Чесно", громадянська мережа "Опора", "Громадське", сайт ЦВК

Деталі: Комісія розташована у місті Надвірна. 9 з 18 її членів – відсутні. Частина з них посилається на хворобу або просто не виходить на зв‘язок.

Так, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков ("Голос") та заступник голови Тарас Дунець ("Громадянська позиція"). Крім того, не з’явились на засідання:

▪ Іванна Бабій ("Європейська солідарність")

▪ Василь Білоус ("Свобода")

▪ Денис Жилюк ("Голос")

▪ Андрій Кур’ян (Партія Шарія)

▪ Олександр Кушлик ("Слуга народу")

▪ Олександра Петрик ("Європейська солідарність")

▪ Іван Федів ("Слуга народу")

Фото: Опора

Як повідомляється, члени комісії виснажені - вже дві доби вони чекають, щоб здати виборчу документацію. Людей три години змусили стояти і чекати під входом. Біля ОВК велике скупчення людей.

Довірена особа кандидата Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" подала заяву до поліції за фактом перешкоджання виборчому процесу. Правоохоронці вже проводять слідчі дії на виборчій дільниці.

Фото: Опора

За словами регіонального керівника "Опори" Івана Маруняка, пізно ввечері 29 березня частина членів ОВК відлучилась із засідання і не повернулась. Він вважає, що "відбувається процес затягування оголошення результатів виборів".

Близько другої ночі поліція отримала повідомлення про мінування дільниці.

Від ранку інформація про результати голосування в окрузі на сайті ЦВК не змінилася.

Станом на зараз там є дані про 67,5% порахованих голосів. У Вірастюка наразі 31,3% підтримки, у кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського 28,9%, у Шевченка – 28,8%. Інші претенденти далеко позаду.

Передісторія: У неділю 28 березня на Франківщині і Донеччині відбулося голосування на довиборах у Раду двох депутатів.

На Донеччині за результатами підрахунку 100% бюлетенів переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,46% голосів.