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В округе, где в Раду баллотируется Вирастюк, застопорился подсчет голосов

Вторник, 30 марта 2021, 16:41

Избирательная комиссия округа №87 в Ивано-Франковской области, где на довыборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" баллотируется известный спортсмен Василий Вирастюк, не может собрать кворум и продолжить подсчет голосов.

Источник: движение "Чесно", гражданская сеть "Опора", "Громадське", сайт ЦИК

Детали: Комиссия расположена в городе Надворная. 9 из 18 ее членов - отсутствуют. Часть из них ссылается на болезнь или просто не выходит на связь.

Так, отсутствуют председатель ОИК Руслан Кашников ("Голос") и заместитель председателя Тарас Дунец ("Гражданская позиция"). Кроме того, не явились на заседание:

▪ Иванна Бабий ("Европейская солидарность")

▪ Василий Белоус ("Свобода")

▪ Денис Жилюк ("Голос")

▪ Андрей Курьян (Партия Шария)

▪ Александр Кушлык ("Слуга народа")

▪ Александра Петрик ("Европейская солидарность")

▪ Иван Федив ("Слуга народа")

Как сообщается, члены комиссии истощены - уже двое суток они ждут, чтобы сдать избирательную документацию. Людей 3 часа заставили стоять и ждать у входа. У ОИК большое скопление людей.

Доверенное лицо кандидата Александра Шевченко от партии "За будущее" подала заявление в полицию по факту препятствования избирательному процессу. Правоохранители уже проводят следственные действия на избирательном участке.

По словам регионального руководителя "Опоры" Ивана Маруняка, поздно вечером 29 марта часть членов ОИК ушла с заседания и не вернулась. Он считает, что "происходит процесс затягивания объявления результатов выборов".

Около двух ночи полиция получила сообщение о минировании участка.

С утра информация о результатах голосования в округе на сайте ЦИК не изменилась.

По состоянию на сейчас там есть данные о 67,5% посчитанных голосов. У Вирастюка пока 31,3% поддержки, у кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского 28,9%, у Шевченко - 28,8%. Другие претенденты далеко позади.

 

Предыстория: В воскресенье 28 марта на Франковщине и Донетчине прошло голосование на довыборах в Раду двух депутатов.

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксёнов - 65,46% голосов.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаИвано-Франковская областьСлуга народа


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