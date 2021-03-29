Довибори в Раду: на Донеччині перемагає Аксьонов, на Прикарпатті – зберігається інтрига

На Донеччині за результатами підрахунку 91,07% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду перемагає мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,56% голосів.

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії

Деталі: На другому місці – адвокат Валентин Рибін ("Партія Шарія") з 12,94% голосів.

Кандидатку "Європейської солідарності" Юлію Кузьменко підтримали 6,6% виборців.

Явка на одномандатному виборчому окрузі №50 склала лише 20,99 %.

На довиборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області наразі ще зберігається інтрига.

Станом на 10 ранку опрацювали 32,47% протоколів.

На цей час в окрузі лідирує представник "Слуги народу" Василь Вірастюк (33,8%).

Водночас нога в ногу з ним ідуть два інші кандидати – висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський (28,11%) та бізнесмен Олександр Шевченко (27,45%).

Явка на виборах в окрузі склала лише 35,05%.

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