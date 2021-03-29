Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Довибори в Раду: на Донеччині перемагає Аксьонов, на Прикарпатті – зберігається інтрига

Понеділок, 29 березня 2021, 10:23
Андрій Аксьонов. Фото mrd.gov.ua

На Донеччині за результатами підрахунку 91,07% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду  перемагає мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,56% голосів.

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії  

Деталі: На другому місці – адвокат Валентин Рибін ("Партія Шарія") з 12,94% голосів.  

Кандидатку "Європейської солідарності" Юлію Кузьменко підтримали 6,6% виборців. 

 

Явка на одномандатному виборчому окрузі №50 склала лише 20,99 %.

На довиборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області наразі ще зберігається інтрига.

Станом на 10 ранку опрацювали 32,47% протоколів.

На цей час в окрузі лідирує представник  "Слуги народу" Василь Вірастюк (33,8%).

Водночас нога в ногу з ним ідуть два інші кандидати – висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський (28,11%) та бізнесмен Олександр Шевченко (27,45%).

 

Явка на виборах в окрузі склала лише 35,05%.

Передісторія:

  • Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутати від 50 округу Руслан Требушкін і від 87 округу Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали мандати.
  • У 2018 році мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов був внесений в розшукову базу МВС України як особа, що переховується від органів прокуратури. Повідомлялось, що він підробляв документи для відвідин Криму.
  • Аксьонову інкримінували ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
  • Пізніше заступник Аксьонова заявив, що мер Добропілля лікується в Німеччині.

Українська правда
Теми: Верховна РадавибориДонецька областьІвано-Франківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ оновило перелік "червоних" зон: додалась ще одна область

Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота

Довибори в Раду: на Донеччині перемагає Аксьонов, на Прикарпатті – зберігається інтрига

У 4 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID 

Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал

Новий штам коронавірусу виявили в Чехії

Усі новини...
Верховна Рада
Довибори в Раду: на Донеччині поліція відкрила 2 кримінальні провадження
Довибори в Раду: на Прикарпатті голосують активніше, ніж на Донеччині
Вибори у Раду на двох округах: ЦВК оприлюднила явку на 12:00
Останні новини
12:00
Кібератака з "російським слідом" у США: хакери отримали доступ до пошти глави МВС - ЗМІ
11:59
У Херсоні в обласній лікарні спалах коронавірусу
11:52
Україна в ТКГ буде наполягати на поверненні до "тиші" на Донбасі
11:51
Нафта дешевшає на тлі новин з Суецького каналу
11:36
Сайт КС не працює з моменту оприлюднення указу щодо Тупицького
11:29
Курс валют на 29 березня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:27
МОЗ оновило перелік "червоних" зон: додалась ще одна область
11:18
Українське міністерство відреагувало на закиди РФ про "російського поета" Шевченка
11:09
У Британії щеплення від коронавірусу отримали понад 30 млн осіб
11:09
Гендиректор Wizz Air: Після завершення пандемії знизимо, а не підвищимо вартість квитків
Усі новини...