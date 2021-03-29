Довибори в Раду: на Донеччині перемагає Аксьонов, на Прикарпатті – зберігається інтрига
На Донеччині за результатами підрахунку 91,07% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду перемагає мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,56% голосів.
Джерело: сайт Центральної виборчої комісії
Деталі: На другому місці – адвокат Валентин Рибін ("Партія Шарія") з 12,94% голосів.
Кандидатку "Європейської солідарності" Юлію Кузьменко підтримали 6,6% виборців.
Явка на одномандатному виборчому окрузі №50 склала лише 20,99 %.
На довиборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області наразі ще зберігається інтрига.
Станом на 10 ранку опрацювали 32,47% протоколів.
На цей час в окрузі лідирує представник "Слуги народу" Василь Вірастюк (33,8%).
Водночас нога в ногу з ним ідуть два інші кандидати – висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський (28,11%) та бізнесмен Олександр Шевченко (27,45%).
Явка на виборах в окрузі склала лише 35,05%.
Передісторія:
- Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутати від 50 округу Руслан Требушкін і від 87 округу Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали мандати.
- У 2018 році мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов був внесений в розшукову базу МВС України як особа, що переховується від органів прокуратури. Повідомлялось, що він підробляв документи для відвідин Криму.
- Аксьонову інкримінували ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
- Пізніше заступник Аксьонова заявив, що мер Добропілля лікується в Німеччині.