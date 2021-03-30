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Прототип корабля Starship розбився при посадці

Вівторок, 30 березня 2021, 17:08

Компанія SpaceX провела чергові випробування прототипа корабля Starship SN11, проте той розбився при посадці.

Джерело: трансляція запуску, SpaceX

Деталі: Традиційно запуск транслювався на YouTube.

Випробування відбулись у штаті Техас. Планувалось, що корабель підніметься на висоту в 10 кілометрів. Так і трапилось. Проте, під час посадки прототип розбився біля стартового комплексу. Запуск відбувався в умовах густого туману.

Нагадаємо:

  • Американська приватна космічна компанія SpaceX здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.

Українська правда
Теми: космосМаск


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