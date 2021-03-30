Прототип корабля Starship розбився при посадці
Вівторок, 30 березня 2021, 17:08
Компанія SpaceX провела чергові випробування прототипа корабля Starship SN11, проте той розбився при посадці.
Джерело: трансляція запуску, SpaceX
Деталі: Традиційно запуск транслювався на YouTube.
Випробування відбулись у штаті Техас. Планувалось, що корабель підніметься на висоту в 10 кілометрів. Так і трапилось. Проте, під час посадки прототип розбився біля стартового комплексу. Запуск відбувався в умовах густого туману.
Нагадаємо:
- Американська приватна космічна компанія SpaceX здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.
Українська правда