Прототип корабля Starship розбився при посадці

Компанія SpaceX провела чергові випробування прототипа корабля Starship SN11, проте той розбився при посадці.

Джерело: трансляція запуску, SpaceX

Деталі: Традиційно запуск транслювався на YouTube.

Випробування відбулись у штаті Техас. Планувалось, що корабель підніметься на висоту в 10 кілометрів. Так і трапилось. Проте, під час посадки прототип розбився біля стартового комплексу. Запуск відбувався в умовах густого туману.

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