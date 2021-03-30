Прототип корабля Starship разбился при посадке
Вторник, 30 марта 2021, 17:08
Компания SpaceX провела очередные испытания прототипа корабля Starship SN11, однако тот разбился при посадке.
Источник: трансляция запуска, SpaceX
Детали: Традиционно запуск транслировался на YouTube.
Испытания прошли в штате Техас. Планировалось, что корабль поднимется на высоту в 10 километров. Так и случилось. Однако, во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса. Запуск происходил в условиях густого тумана.
Напомним:
- В начале февраля Американская частная космическая компания SpaceX осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.
Украинская правда