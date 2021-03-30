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Прототип корабля Starship разбился при посадке

Вторник, 30 марта 2021, 17:08
Прототип корабля Starship разбился при посадке

Компания SpaceX провела очередные испытания прототипа корабля Starship SN11, однако тот разбился при посадке.

Источник: трансляция запуска, SpaceX

Детали: Традиционно запуск транслировался на YouTube. 

Испытания прошли в штате Техас. Планировалось, что корабль поднимется на высоту в 10 километров. Так и случилось. Однако, во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса. Запуск происходил в условиях густого тумана.

Напомним:

  • В начале февраля Американская частная космическая компания SpaceX осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

Украинская правда

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Темы: космосМаск
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