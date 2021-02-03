Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: Starship SN9 вдало стартував, піднявся на заплановану висоту в 10 кілометрів, після чого почав керовано знижуватися, проте перед приземленням кораблю не вдалося повністю знизити швидкість і він розбився в центрі посадкового майданчика. Причина невдалої посадки досі невідома.

Відео моменту аварії

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

Повне відео запуску і посадки

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться за декілька тижнів. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

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