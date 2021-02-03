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Прототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився при посадці

Середа, 3 лютого 2021, 01:39

Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: 

Відео моменту аварії

Повне відео запуску і посадки

 
 
 

Що перебувало: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Микола Донєв, УП
Теми: Ілон Масккосмос


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