Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, проте він розбився при посадці.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: Starship SN9 вдало стартував, піднявся на заплановану висоту в 10 кілометрів, після чого почав керовано знижуватися, проте перед приземленням кораблю не вдалося повністю знизити швидкість і він розбився в центрі посадкового майданчика. Причина невдалої посадки досі невідома.

Відео моменту аварії

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4