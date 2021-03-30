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Замовником січневих "тарифних майданів" була РФ – Баканов

Вівторок, 30 березня 2021, 17:48
Замовником січневих тарифних майданів була РФ – Баканов

Голова Служби безпеки Іван Баканов розповів, що замовниками так званих "тарифних майданів" у січні були куратори з Росії.

Джерело: Баканов під час виступу в парламенті

Пряма мова Баканова: "Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції. Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією (на підтримку Стерненка – ред.) був розвідорган РФ, але я чітко стверджую, що Росія намагається будь-яким медійним приводом, щоб використати цю ситуацію на свою користь.

При цьому, як правило, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не догадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами.

Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії".

Нагадаємо: СБУ затримала мешканця Херсонщини, який є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: тарифиСБУРосіяпропаганда
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