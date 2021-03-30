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Заказчиком январских "тарифных майданов" была РФ – Баканов

Вторник, 30 марта 2021, 17:48

Председатель Службы безопасности Иван Баканов рассказал, что заказчиками так называемых "тарифных майданов" в январе были кураторы из России.

Источник: Баканов во время выступления в парламенте

Прямая речь Баканова: "Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции.  Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненка - ред.) был разведорган РФ, но я четко говорю, что Россия пытается любым медийным голодом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.

При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами.

Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России".

Напомним: СБУ задержала жителя Херсонской области, который является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

Роман Петренко, УП
Темы: тарифыСБУРосcияпропаганда


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