Дискредитували вакцинацію: в Україні виявили фінансовану з РФ мережу ботоферм

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про Україну та поширювали пости для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ встановила, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

Зазначається, що схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення брехні серед населення.

Під час обшуків вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;

Кілька сотень сім-карток.

Нагадаємо: В Україні від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зроблено 212 898 щеплень