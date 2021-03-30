Дискредитували вакцинацію: в Україні виявили фінансовану з РФ мережу ботоферм
Кіберфахівці Служби безпеки заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про Україну та поширювали пости для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".
Джерело: СБУ
Деталі: СБУ встановила, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.
Зазначається, що схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення брехні серед населення.
Під час обшуків вилучили:
- комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
- Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;
- Кілька сотень сім-карток.
Нагадаємо: В Україні від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зроблено 212 898 щеплень