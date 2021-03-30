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Дискредитировали вакцинацию: в Украине обнаружили финансируемую из РФ сеть ботоферм

Вторник, 30 марта 2021, 21:46

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию об Украине и распространяли посты для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л / ДНР".

Источник: СБУ

Детали СБУ установила, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

Отмечается, что схему организовали четверо жителей Хмельницкого.  Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства.  Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения лжи среди населения.

Напомним:  В Украине от начала прививочной кампании, с 24 февраля, сделано 212 898 прививок

Украинская правда
Темы: СБУпропагандаРосcия


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