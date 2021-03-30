Дискредитировали вакцинацию: в Украине обнаружили финансируемую из РФ сеть ботоферм

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию об Украине и распространяли посты для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л / ДНР".

Источник: СБУ

Детали СБУ установила, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

Отмечается, что схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения лжи среди населения.

Напомним: В Украине от начала прививочной кампании, с 24 февраля, сделано 212 898 прививок