АМКУ оштрафував компанії групи Коломойського на 4,7 млрд гривень

Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними узгодженими діями і наклав на компанії штраф – 4,7 млрд грн.

Джерело: рішення Комітету від 30 березня

Деталі: Мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

Справа стосується цін на світлі нафтопродукти. Встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проекті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Комітет визначив, що проект "Авіас" є організованим, координованим та функціонує для погодження цінової і торговельної поведінки учасників. Вона порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі "Авіас" встановлювалися в антиконкурентних умовах.

На це вказують такі обставини:

у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY (ексклюзивна марка ПАТ "Укртатнафта");

у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону;

існував "Центр", до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у Дніпрі. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій мережі.

виявлено значну кількість здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;

встановлено, що фізичні особи, які обіймали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проекту;

постійно змінювався склад юридичних осіб – учасників проекту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації (у Харкові).

Оператори АЗС, у т. ч. "Укрнафта", закуповували у "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне.

Передісторія: Справу щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив у 2016 році.