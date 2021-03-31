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АМКУ оштрафовал компании группы Коломойского на 4,7 млрд гривен

Среда, 31 марта 2021, 04:00
polis.ua

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Источник: решение Комитета от 30 марта

Детали: Речь идет о ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").

Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует для согласования ценового и торгового поведения участников. Оно нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, а цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях.

На это указывают следующие обстоятельства:

  • во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта")
  • в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;
  • существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днепре. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.
  • обнаружено значительное количество в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;
  • установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;
  • постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресов последней регистрации (в Харькове).

Операторы АЗС, в т. ч. "Укрнафта", закупали в "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Предыстория: Дело о возможном сговоре на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.

Украинская правда
Темы: ПриватКоломойский


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