Разумков зберігає 28 мільйонів гривень готівкою — декларація

У 2020 році голова Верховної Ради Дмитро Разумков заробив 547 563 гривні.

Джерело: декларація Разумкова, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Разумкова

Деталі: У 2020 році Разумков також отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна. Ще 12 тисяч гривень він заробив від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Дружина Разумкова Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень – це дохід від підприємницької діяльності.

Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 та вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одна ділянка – площею 1333 м2 – в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона має житловий будинок на 489,6 м2 в Миколаєві.

У декларації Разумкова вказані авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S та BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.

У спікера ВР є 28,5 млн гривень та 75 тисяч доларів готівки. У Юлії Чайки – 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 970 тисяч гривень.

Сам Разумков пояснив, що наявні у його декларації близько 28 млн грн – це не новий актив. За словами спікера Ради, це те, що він заробив за минулий рік у парламенті, також він продав будинок – за 1,7 млн грн. Решта суми – це гроші, які повернув йому позичальник.

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