Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков зберігає 28 мільйонів гривень готівкою — декларація

Середа, 31 березня 2021, 07:18
Разумков зберігає 28 мільйонів гривень готівкою — декларація

У 2020 році голова Верховної Ради Дмитро Разумков заробив 547 563 гривні.

Джерело: декларація Разумкова, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Разумкова

Деталі: У 2020 році Разумков також отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна. Ще 12 тисяч гривень він заробив від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Дружина Разумкова Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень – це дохід від підприємницької діяльності.

Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 та вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одна ділянка – площею 1333 м2 – в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона має житловий будинок на 489,6 м2 в Миколаєві.

У декларації Разумкова вказані  авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S та BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.

У спікера ВР є 28,5 млн гривень та 75 тисяч доларів готівки. У Юлії Чайки – 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 970 тисяч гривень.

Сам Разумков пояснив, що наявні у його декларації близько 28 млн грн – це не новий актив. За словами спікера Ради, це те, що він заробив за минулий рік у парламенті,  також він продав будинок – за 1,7 млн грн. Решта суми – це гроші, які повернув йому позичальник.

Передісторія: 

  • У 2019 році Разумков та його дружина загалом отримали 5,9 мільйона гривень.
  • У деклараціях за 2019 і 2018 роки Разумков вказував, що позичив людині на ім'я Олег Галушко 26,7 мільйона гривень.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков Дмитродекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: