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Разумков хранит 28 миллионов гривен наличными — декларация

Среда, 31 марта 2021, 07:18
Разумков хранит 28 миллионов гривен наличными — декларация

В 2020 году глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал 547 563 гривны.

Источник: декларация Разумкова, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Разумкова

Детали: В 2020 году Разумков также получил 1,6 млн гривен от отчуждения имущества. Еще 12 тысяч гривен он заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу.

Жена Разумкова Юлия Чайка за год заработала 6,7 млн гривен – это доход от предпринимательской деятельности.

Также Разумков задекларировал домовладение площадью 492,2 м2 и стоимостью 2,9 млн гривен, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Еще один участок – площадью 1333 м2 – в аренде Юлии Чайки. Кроме того, она владеет жилым домом на 489,6 м2 в Николаеве.

В декларации Разумкова указаны авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S и BMW X5. Последние две машины принадлежат Юлии Чайке.

У спикера Рады есть 28,5 млн гривен и 75 тысяч долларов наличными. У Юлии Чайки – 140 тысяч долларов, 45 тысяч евро и 970 тысяч гривен.

Сам Разумков пояснил, что имеющиеся в его декларации около 28 млн грн – это не новый актив.

По словам спикера Рады, это то, что он заработал за прошлый год в парламенте, также он продал дом – за 1,7 млн грн. Остальная сумма – это деньги, которые вернул ему заемщик.

Предыстория:

  • В 2019 году Разумков и его жена в целом получили 5,9 миллиона гривен.
  • В декларациях за 2019 и 2018 годы Разумков указывал, что одолжил человеку по имени Олег Галушко 26,7 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрийдекларации
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