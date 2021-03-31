"Свободівець" Кошулинський хоче перевиборів на окрузі з Вірастюком

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк, вимагає визнати вибори недійсними і оголосити перевибори.

Джерело: пост Кошулинського у Facebook

Деталі: В окрузі №87 в Івано-Франківській області в неділю 28 березня відбулися довибори до парламенту. Станом на ранок 31 березня опрацьовано 67,52% дільничних протоколів. Поки що результати такі: Василь Вірастюк ("Слуга народу") – 31,3%, Руслан Кошулинський ("Свобода") – 28,88%, Олександр Шевченко ("За майбутнє") – 28,73%.

30 березня народні депутати "Слуги народу" вирушили на Івано-Франківщину з'ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87 окрузі, бо робота окружкому була призупинена нібито через зникнення одного голови комісії і зволікання нового.

Кошулинський заявив, що його команда чесно провела виборчу кампанію – і буде захищати свій результат.

Пряма мова Кошулинського: "Ми чесно провели виборчу кампанію , коли опоненти дозволяли собі брудні технології. Коли на одних терезах опинялися з одного боку гідність і відповідальність за сказане слово, а з іншого - мільйонний ресурс ставлеників олігархів. Зрештою, достатньо лише глянути на те, що відбувалося в день тиші, в сам день виборів і зараз, під час підрахунку.

Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК - це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу.

Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори.

Громада не повинна бути ошуканою. Ці вибори показали, що українці можуть об'єднатися, – і тепер потрібно скоординувати свої сили і перемогти у цій боротьбі за справедливість".

Передісторія: