"Свободовец" Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

Источник: пост Кошулинского в Facebook

Детали: В округе №87 в Ивано-Франковской области в воскресенье 28 марта состоялись довыборы в парламент. По состоянию на утро 31 марта обработано 67,52% участковых протоколов. Пока результаты такие: Василий Вирастюк ("Слуга народа") – 31,3%, Руслан Кошулинский ("Свобода") – 28,88%, Александр Шевченко ( "За будущее") – 28,73%.

30 марта народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе, потому что работа окружкома была временно приостановлена ​​якобы из-за исчезновения одного главы комиссии и промедлений нового.

Кошулинский заявил, что его команда честно провела избирательную кампанию – и будет защищать свой результат.

Прямая речь Кошулинского: "Мы честно провели избирательную кампанию, когда оппоненты позволяли себе грязные технологии. Когда на одних весах оказывались с одной стороны достоинство и ответственность за сказанное слово, а с другой – миллионный ресурс ставленников олигархов. В конце концов, достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете.

Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК – это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть.

Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы.

Община не должна быть обманутой. Эти выборы показали, что украинцы могут объединиться, – и теперь нужно скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость".