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"Свободовец" Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком

Среда, 31 марта 2021, 09:30
Свободовец Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком
Facebook Кошулинского

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

Источник: пост Кошулинского в Facebook

Детали: В округе №87 в Ивано-Франковской области в воскресенье 28 марта состоялись довыборы в парламент. По состоянию на утро 31 марта обработано 67,52% участковых протоколов. Пока результаты такие: Василий Вирастюк ("Слуга народа") – 31,3%, Руслан Кошулинский ("Свобода") – 28,88%, Александр Шевченко ( "За будущее") – 28,73%.

 
ЦИК

30 марта народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе, потому что работа окружкома была временно приостановлена ​​якобы из-за исчезновения одного главы комиссии и промедлений нового.

Кошулинский заявил, что его команда честно провела избирательную кампанию – и будет защищать свой результат.

Прямая речь Кошулинского: "Мы честно провели избирательную кампанию, когда оппоненты позволяли себе грязные технологии. Когда на одних весах оказывались с одной стороны достоинство и ответственность за сказанное слово, а с другой – миллионный ресурс ставленников олигархов. В конце концов, достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете.

Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК – это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть.

Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы.

Община не должна быть обманутой. Эти выборы показали, что украинцы могут объединиться, – и теперь нужно скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость".

Предыстория:

  • 25 марта президент Владимир Зеленский, во время избирательной кампании в 87 округе, приглашал Василия Вирастюка на совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы Ивано-Франковской области к борьбе с эпидемией.
  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых главу и троих членов.

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Темы: виборыСвободаСлуга народаВерховная Рада
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