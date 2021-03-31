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SpaceX назвала склад екіпажу першої цивільної космічної місії

Середа, 31 березня 2021, 09:48
SpaceX назвала склад екіпажу першої цивільної космічної місії
Джаред Ісаакман. Фото з Facebook Inspiration4

Компанія SpaceX представила членів екіпажу першої цивільної місії в космос.

Джерело: сайт Іnspiration4.com

Деталі: У кінці року на орбіту відправляться 38-річний засновник і гендиректор Shift4 Payments Джаред Ісаакман (командир місії), 41-річний співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі з Еверетта, штат Вашингтон (фахівець місії), 51-річна підприємець, педагог, Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона (пілот місії) і 29-річна асистент лікаря Гейлі Арсено (бортовий лікар).

Повідомляється, що всі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку космонавтів SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon.

Місія запланована не раніше 15 вересня 2021 року.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: космостуризм
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