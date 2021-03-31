SpaceX назвала склад екіпажу першої цивільної космічної місії
Середа, 31 березня 2021, 09:48
Компанія SpaceX представила членів екіпажу першої цивільної місії в космос.
Джерело: сайт Іnspiration4.com
Деталі: У кінці року на орбіту відправляться 38-річний засновник і гендиректор Shift4 Payments Джаред Ісаакман (командир місії), 41-річний співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі з Еверетта, штат Вашингтон (фахівець місії), 51-річна підприємець, педагог, Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона (пілот місії) і 29-річна асистент лікаря Гейлі Арсено (бортовий лікар).
Повідомляється, що всі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку космонавтів SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon.
Місія запланована не раніше 15 вересня 2021 року.
Передісторія:
- Раніше компанія SpaceX повідомила, що має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.
Українська правда