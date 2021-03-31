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SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии

Среда, 31 марта 2021, 09:48
Джаред Исаакман. Фото с Facebook Inspiration4

Компания SpaceX представила членов экипажа первой гражданской миссии в космос.

Источник: сайт Іnspiration4.com

Детали: В конце года на орбиту отправятся 38-летний основатель и гендиректор Shift4 Payments Джаред Исаакман (командир миссии), 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон (специалист миссии), 51-летняя предприниматель, педагог, Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона (пилот миссии) и 29-летняя ассистент врача Хейли Арсено (бортовой врач).

Сообщается, что все члены экипажа будут проходить коммерческую подготовку космонавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon.

Миссия намечена не ранее 15 сентября 2021 года.  

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: космостуризм


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