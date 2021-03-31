SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии
Среда, 31 марта 2021, 09:48
Компания SpaceX представила членов экипажа первой гражданской миссии в космос.
Источник: сайт Іnspiration4.com
Детали: В конце года на орбиту отправятся 38-летний основатель и гендиректор Shift4 Payments Джаред Исаакман (командир миссии), 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон (специалист миссии), 51-летняя предприниматель, педагог, Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона (пилот миссии) и 29-летняя ассистент врача Хейли Арсено (бортовой врач).
Сообщается, что все члены экипажа будут проходить коммерческую подготовку космонавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon.
Миссия намечена не ранее 15 сентября 2021 года.
Предыстория:
- Ранее компания SpaceX заявила, что намерена в 2021 году отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.
Украинская правда