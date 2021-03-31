Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии

Среда, 31 марта 2021, 09:48
SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии
Джаред Исаакман. Фото с Facebook Inspiration4

Компания SpaceX представила членов экипажа первой гражданской миссии в космос.

Источник: сайт Іnspiration4.com

Детали: В конце года на орбиту отправятся 38-летний основатель и гендиректор Shift4 Payments Джаред Исаакман (командир миссии), 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон (специалист миссии), 51-летняя предприниматель, педагог, Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона (пилот миссии) и 29-летняя ассистент врача Хейли Арсено (бортовой врач).

Сообщается, что все члены экипажа будут проходить коммерческую подготовку космонавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon.

Миссия намечена не ранее 15 сентября 2021 года.  

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: космостуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: