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Зеленський хоче за 2 роки перемістити органи влади з Києва до областей

Середа, 31 березня 2021, 11:05

Президент Володимир Зеленський ініціював переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва для підвищення благоустрою в регіонах, у Кабінеті міністрів уже розробили пропозиції щодо "деконцентрації" органів влади. 

Джерело: речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді" та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова Мендель: "За ініціативи президента Володимира Зеленського справді відбувається розгляд деконцентрації центральних органів виконавчої влади, тобто пропонується розглянути питання можливості переміщення центральних органів виконавчої влади у регіони з метою підняття благоустрою в областях, наближення процесу формування та реалізації політик до людей, створення нових робочих місць та заохочення внутрішньої трудової міграції, стимулювання економічного розвитку регіонів. 

Кабінет міністрів має опрацювати усі вигоди та ризики даного рішення".

Деталі: Немчінов 29 березня повідомив, що на засіданні Координаційної ради з питань реформування державного управління обговорювали деконцентрацію органів виконавчої влади, яку запропонував президент. 

Зеленський запропонував впродовж найближчих 2 років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад). 

Секретаріат Кабінету міністрів розробив та представив пропозиції такого переміщення.

Які саме органи планують "децентралізувати" не уточнюється.

Водночас, у Кабміні вбачають такі переваги "деконцентрації" органів влади:

- закінчення концентрування центральних органів влади у місті Києві дасть можливість рівному розвитку регіонів;

- підняття благоустрою в регіонах;

- наближення процесу формування та реалізації політик до людей;

- зменшення навантаження на місто Київ;

- створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливості для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;

- стимулювання економічного розвитку регіонів;

- прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та зменшення ролі чиновників у житті людини.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівКиїв


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