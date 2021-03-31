Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области

Президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах, в Кабинете министров уже разработали предложения по "деконцентрации" органов власти.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" и министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Мендель: "По инициативе президента Владимира Зеленского действительно происходит рассмотрение деконцентрации центральных органов исполнительной власти, то есть предлагается рассмотреть вопрос о возможности перемещения центральных органов исполнительной власти в регионы с целью поднятия благоустройства в областях, приближения процесса формирования и реализации политик к людям, создания новых рабочих мест и поощрения внутренней трудовой миграции, стимулирования экономического развития регионов.

Кабинет министров должен проработать все выгоды и риски данного решения".

Детали: Немчинов 29 марта сообщил, что на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления обсуждали деконцентрацию органов исполнительной власти, которую предложил президент.

Зеленский предложил в течение ближайших 2 лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин).

Секретариат Кабинета министров разработал и представил предложения такого перемещения.

Какие органы планируют "децентрализовать" не уточняется.

В то же время, в Кабмине видят такие преимущества "деконцентрации" органов власти:

- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве даст возможности для равного развития регионов;

- поднятие благоустройства в регионах;

- приближение процесса формирования и реализации политик к людям

- уменьшение нагрузки на Киев;

- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;

- стимулирование экономического развития регионов;

- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

Предыстория: