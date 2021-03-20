У Зеленського вважають, що вандали під ОП хотіли спровокувати насильство

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.

Джерело: Подоляк в коментарі УП

Деталі: Радник Андрія Єрмака вважає, що протестувальники хотіли "спровокувати якесь дике насильство" або агресію з боку поліції.

При цьому Подоляк запевнив, що президент Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам, а також пообіцяв, що наслідки вандалізму незабаром ліквідують.

Пряма мова: "Під ОПУ в суботу були сотні людей - більшість з них навіть не підозрювали, що організатори акції і кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків спробують використовувати звичайних учасників протесту в таких ось своїх спробах щось демонстративно ламати і провокувати жорстку відповідь від поліції.

Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш".

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