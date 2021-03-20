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У Зеленського вважають, що вандали під ОП хотіли спровокувати насильство

Субота, 20 березня 2021, 22:47
Фото: facebook Антона Ходзи

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.

Джерело: Подоляк в коментарі УП

Деталі: Радник Андрія Єрмака вважає, що протестувальники хотіли "спровокувати якесь дике насильство" або агресію з боку поліції.

При цьому Подоляк запевнив, що президент Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам, а також пообіцяв, що наслідки вандалізму незабаром ліквідують.

Пряма мова: "Під ОПУ в суботу були сотні людей - більшість з них навіть не підозрювали, що організатори акції і кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків спробують використовувати звичайних учасників протесту в таких ось своїх спробах щось демонстративно ламати і провокувати жорстку відповідь від поліції.

Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш".

Нагадаємо:

  • Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомо не заважали учасникам акції на Банковій. За його словами, більшість мітингувальників не порушували порядок, в той же час кілька десятків людей "нестимуть відповідальність за хуліганські дії".

Українська правда
Теми: СтерненкоЗеленськиймітингиОфіс президента


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