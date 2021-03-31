Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одна область опинилась за крок від "червоної" зони

Середа, 31 березня 2021, 12:12
Ще одна область опинилась за крок від червоної зони

Останні три дні у Хмельницькій області перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус, з огляду на який в регіоні можуть запровадити "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. 

Джерело: дані МОЗ, місцеве видання Херсона "Мост

Деталі: Так, 28 березня показник госпіталізацій в Хмельницькій області на 100 тисяч населення складав 113,4, наступного дня він зріс до 116,2. За минулу ж добу цей індикатор тримався на рівні 120,2.  

 

Наразі область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. "Червоний" рівень може запроваджуватись на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників. Йдеться про завантаженість ліжок із киснем, кількість тестувань на 100 тисяч населення, кількість госпіталізації на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, зростання госпіталізацій у порівнянні із аналогічним попереднім періодом. 

Водночас, за словами керівництва Херсонської області, регіон невдовзі може перейти в "помаранчеву" зону. Наразі це єдиний "жовта" область в Україні. Заступник голови ОДА Вадим Чабан заявив, що динаміка зростання захворюваності дає підстави прогнозувати перехід до наступного рівня епідеміологічної небезпеки. 

За даними МОЗ, наразі лише в чотирьох областях не перевищений епідпоріг. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Луганську та Херсонську області. 

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

 

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: