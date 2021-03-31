Ще одна область опинилась за крок від "червоної" зони

Останні три дні у Хмельницькій області перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус, з огляду на який в регіоні можуть запровадити "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ, місцеве видання Херсона "Мост"

Деталі: Так, 28 березня показник госпіталізацій в Хмельницькій області на 100 тисяч населення складав 113,4, наступного дня він зріс до 116,2. За минулу ж добу цей індикатор тримався на рівні 120,2.

Наразі область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. "Червоний" рівень може запроваджуватись на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників. Йдеться про завантаженість ліжок із киснем, кількість тестувань на 100 тисяч населення, кількість госпіталізації на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, зростання госпіталізацій у порівнянні із аналогічним попереднім періодом.

Водночас, за словами керівництва Херсонської області, регіон невдовзі може перейти в "помаранчеву" зону. Наразі це єдиний "жовта" область в Україні. Заступник голови ОДА Вадим Чабан заявив, що динаміка зростання захворюваності дає підстави прогнозувати перехід до наступного рівня епідеміологічної небезпеки.

За даними МОЗ, наразі лише в чотирьох областях не перевищений епідпоріг. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Луганську та Херсонську області.

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне:

Нагадаємо: