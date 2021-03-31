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Еще одна область оказалась в шаге от "красной" зоны

Среда, 31 марта 2021, 12:12

Последние три дня в Хмельницкой области превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом, учитывая который в регионе могут ввести "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Источник: данные Минздрава, местное издание Херсона "Мост"

Детали: Так, 28 марта показатель госпитализаций в Хмельницкой области на 100 тысяч населения составлял 113,4, на следующий день он вырос до 116,2. За минувшие же сутки этот индикатор держался на уровне 120,2.

 

Сейчас область находится в "оранжевой" зоне карантина. "Красный" уровень может вводиться на уровне регионов, если в течение трех дней превышено 2 или более показателей. Речь идет о загруженности коек с кислородом, количестве тестирований на 100 тысяч населения, количестве госпитализации на 100 тысяч населения, коэффициенте выявления случаев инфицирования, росте госпитализаций по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

Вместе с тем, по словам руководства Херсонской области, регион вскоре может перейти в "оранжевую" зону. Это единственный "желтая" область в Украине. Заместитель председателя ОГА Вадим Чабан заявил, что динамика роста заболеваемости дает основания прогнозировать переход к следующему уровню эпидемиологической опасности.

По данным Минздрава, в настоящее время только в четырех областях не превышен эпидпорог. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Справка: Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: карантинХмельнитчина


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