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Весняний призов: ЗСУ зменшить кількість строковиків

Середа, 31 березня 2021, 13:54

Під час весняного призову, який почнеться з 1 квітня, до лав Збройних сил планують призвати 14 246 осіб, що на 6,5 тисяч менше, ніж у минулому році. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у facebook

Деталі: Зокрема, до ЗСУ призвуть 6 500 чоловіків, до Державної служби транспорту – 600, до Нацгвардії – 4 646, до Державної прикордонної служби – 2500. 

У Генштабі вказують, що у травні-липні минулого року до армії пішли 9 тисяч осіб, а в грудні-жовтні – 7,5 тисяч. 

"Показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшено до 6,5 тисяч осіб у зв’язку із збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних Сил", – пояснили у Генштабі. 

Через це до лав ЗСУ призивають дедалі меншу кількість строковиків, але в той же час інші військові формування навпаки нарощують чисельність особового складу. 

Зазначається, що призов буде відбуватись з дотриманням карантинних вимог. Строковиків також будуть відправляти на обсервацію. 

Нагадаємо:

  • Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон №3553, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку "особливого періоду".

Українська правда
Теми: призовармія


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