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Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников

Среда, 31 марта 2021, 13:54
Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников

Во время весеннего призыва, который начнется с 1 апреля, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 14 246 человек, что на 6,5 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в facebook

Детали: В частности, в ВСУ призовут 6,5 мужчин, в Государственную службу транспорта – 600, в Нацгвардию – 4646, в Государственную пограничную службу – 2500.

В Генштабе указывают, что в мае-июле прошлого года в армию пошли 9 тысяч человек, а в декабре-октябре – 7,5 тысяч.

"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшен на 6,5 тысяч человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных Сил", – объяснили в Генштабе.

Из-за этого в ряды ВСУ призывают все меньшее количество срочников, но в то же время другие военные формирования наоборот наращивают численность личного состава.

Отмечается, что призыв будет происходить с соблюдением карантинных требований. Срочников также будут отправлять на обсервацию.

Напомним:

  • Верховная Рада приняла инициированный президентом закон №3553, цель которого реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".

Украинская правда

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Темы: призывармия
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