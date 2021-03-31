Від коронавірусу померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля

На Харківщині зріс рівень захворюваності на СОVID-19 серед дітей, а перебіг хвороби набув більшої важкості: зареєстровано другий летальний випадок за три дні.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр МОЗ

Дослівно: "За весь період епіднагляду за СОVID-19 в нашій області це перші діти, в яких інфекція забрала життя. Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом.

Дитина 2 місяців з міста Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні".

Деталі: Всього в Україні померло від СОVID-19 уже 20 дітей.

Зазначається, що в Харківській області за останній тиждень (22.03- 28.03.2021) зареєстровано 6720 нових випадків СОVID-19, зростання у порівнянні з минулим тижнем на 28%.

Особливістю третьої "хвилі" є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. Перебіг хвороби у дітей набув більшої важкості.

В області у поточному місяці захворіло 1334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільники складають 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.

Нагадаємо: Харківська міськрада повідомляла, що майже 90% ліжок для хворих на COVID-19 у місті зайнято. Поки що Харків залишається у "помаранчевій" зоні.