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Від коронавірусу померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля

Середа, 31 березня 2021, 15:34

На Харківщині зріс рівень захворюваності на СОVID-19 серед дітей, а перебіг хвороби набув більшої важкості: зареєстровано другий летальний випадок за три дні.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр МОЗ

Дослівно: "За весь період епіднагляду за СОVID-19 в нашій області це перші діти, в яких інфекція забрала життя.  Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена  ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом.

Дитина 2 місяців з міста Бахмут Донецької області мала супутню патологію –  вроджені вади серця, перебувала у нашій області  на стаціонарному лікуванні".

Деталі: Всього в Україні померло від  СОVID-19 уже 20 дітей. 

Зазначається, що в Харківській області за останній тиждень (22.03- 28.03.2021) зареєстровано 6720 нових випадків СОVID-19, зростання у порівнянні з минулим тижнем на 28%.

Особливістю третьої "хвилі" є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні.  Перебіг хвороби у дітей набув більшої важкості.

В області у поточному місяці захворіло 1334 дитини. За віком –   більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільники складають 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.

Нагадаємо: Харківська міськрада повідомляла, що майже 90% ліжок для хворих на COVID-19 у місті зайнято. Поки що Харків залишається у "помаранчевій" зоні.

Українська правда
Теми: коронавірусХарківська область


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