На Харківщині помер школяр із COVID і герпесвірусною інфекцією

У Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької громади, у якого діагностували COVID-19 та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на головну санітарну лікарку області Любов Махоту та головного лікаря дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухара

Пряма мова Махоти: "Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції".

Пряма мова Кухара: "У нього був COVID і менінгоенцефаліт – тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт"

Деталі: Школяр потрапив до лікарні 8 березня. За його життя боролися понад два тижні. 26 березня пацієнт помер.

Як протікала хвороба, головний лікар дитячої інфекційної лікарні не розповів.

Не надали інформації й у Центрі первинної допомоги Нововодолажчини.

За даними лабцентру, інформація про смерть дитини буде відображена у статистиці COVID-19 Харківської області.

Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 на Харківщині досі не було.

Нагадаємо: Торік в Україні повідомляли щонайменше про 4 дитячих смерті при діагнозі COVID, який міг бути супутнім. Зокрема, у жовтні не вдалося врятувати 13-річного хлопця та 17-річного юнака.

Днями у Маріуполі Донецької області помер 2-місячний хлопчик, який мав патології новонародженого і заразився коронавірусом.

Останнім часом у статистиці нових випадків коронавірусної хвороби зростає кількість дітей із "позитивним" тестом.