От коронавируса умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячный младенец

На Харьковщине вырос уровень заболеваемости СОVID-19 среди детей, болезнь протекает тяжелее зарегистрирован второй летальный случай за три дня.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр Минздрава

Дословно: "За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.

Ребенок 2 месяцев из города Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении".

Детали: Всего в Украине умерло от СОVID-19 уже 20 детей.

Отмечается, что в Харьковской области за последнюю неделю (22.03- 28.03.2021) зарегистрировано 6720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с прошлой неделей на 28%.

Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.

В области в текущем месяце заболели 1334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.