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Вірастюк звинуватив опонентів у фальсифікації, а партія каже про шантаж і залякування

Середа, 31 березня 2021, 22:32
Вірастюк звинуватив опонентів у фальсифікації, а партія каже про шантаж і залякування

Кандидат від "Слуги Народу" на довиборах до парламенту на 87-му окрузі в Івано-Франківській області Василь Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів.

Джерело: Вірастюк під час мітингу виборців, якого цитує "Слуга народу"

Пряма мова Вірастюка: "Я і моя команда можемо сміливо заявити про те, що ми готові до чесного перерахунку голосів.

Вони (опоненти – ред.) знають, що з їхнього боку є фальсифікації і вкидування. Тому повірте, ми хочемо, щоб цей процес відбувався відкрито та чесно, не втручаючись в роботу комісії, яка повинна спокійно та оперативно перерахувати всі голоси".

Деталі: Партія заявила про розблокування роботи окружної виборчої комісії та продовження підрахунку голосів.

Зазначимо, що наразі опрацьовано 67,52% дільничних протоколів. Вірастюк лідирує – у нього 31,3% голосів, на другому місці висуванець "Свободи" Руслан Кошулинський з 28,88%.

Upd. Депутати фракції, зокрема нардеп Микола Тищенко, назвали порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі.

Пряма мова Тищенка: "Ми мали небезпідставні підозри, що людей хочуть позбавити законного права вибору. Ретельно вивчили ситуацію, поговорили з представниками місцевої влади та мешканцями округу. Більшість наших підозр підтвердилася. Підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів – все це ми бачили сьогодні…

Тому ті ганебні події, що відбувалися на 87-му окрузі, сприйняли як загрозу виборчому процесу і демократії в Україні… Часи, коли десь на окрузі буде довічний депутат лише через те, що він співвласник якогось олігархічного підприємства, мають піти у минуле".

Передісторія: Кілька членів і голова виборчої комісії округу №87, що розташована у Надвірній Івано-Франківської області, залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду.

ЦВК 30 березня обрала нових голову і трьох членів виборчої комісії.

Кошулинський вимагає визнати вибори недійсними, і оголосити перевибори.

Українська правда

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Теми: Івано-ФранківськСлуга народуВерховна Рада
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