Кандидат от "Слуги народа" на довыборах в парламент на 87-м округе в Ивано-Франковской области Василий Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.

Источник: Вирастюк во время митинга избирателей, которого цитирует "Слуга народа"

Прямая речь Вирастюка: "Я и моя команда можем смело заявить о том, что мы готовы к честному пересчету голосов.

Они (оппоненты - ред.) знают, что с их стороны есть фальсификации и вбрасывания. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс происходил открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса".

Детали: Партия заявила о разблокировании работы окружной избирательной комиссии и продолжение подсчета голосов.

Отметим, что уже обработано 67,52% участковых протоколов. Вирастюк лидирует - у него 31,3% голосов, на втором месте выдвиженец "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,88%.

Upd. Депутаты фракции, в частности нардеп Николай Тищенко, назвали нарушения в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе.

Прямая речь Тищенко: "Мы имеем небезосновательные подозрения, что людей хотят лишить законного права выбора. Тщательно изучили ситуацию, поговорили с представителями местной власти и жителями округа. Большинство наших подозрений подтвердились. Подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней - все это мы видели сегодня ...

Поэтому те позорные события, происходившие на 87-м округе, восприняли как угрозу избирательному процессу и демократии в Украине... Времена, когда где-то в округе будет пожизненный депутат только потому, что он совладелец какого олигархического предприятия, должны уйти в прошлое".

Предыстория: Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87, расположенной в Надворной Ивано-Франковской области, покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду.

ЦИК 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии.

Кошулинский требует признать выборы недействительными, и объявить перевыборы.