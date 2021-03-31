Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вирастюк обвинил оппонентов в фальсификации, а партия говорит о шантаже и запугиваниях

Среда, 31 марта 2021, 22:32
Вирастюк обвинил оппонентов в фальсификации, а партия говорит о шантаже и запугиваниях

Кандидат от "Слуги народа" на довыборах в парламент на 87-м округе в Ивано-Франковской области Василий Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.

Источник: Вирастюк во время митинга избирателей, которого цитирует "Слуга народа"

Прямая речь Вирастюка: "Я и моя команда можем смело заявить о том, что мы готовы к честному пересчету голосов.

Они (оппоненты - ред.) знают, что с их стороны есть фальсификации и вбрасывания. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс происходил открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса".

Детали: Партия заявила о разблокировании работы окружной избирательной комиссии и продолжение подсчета голосов.

Отметим, что уже обработано 67,52% участковых протоколов. Вирастюк лидирует - у него 31,3% голосов, на втором месте выдвиженец "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,88%.

Upd.  Депутаты фракции, в частности нардеп Николай Тищенко, назвали нарушения в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе.

Прямая речь Тищенко: "Мы имеем небезосновательные подозрения, что людей хотят лишить законного права выбора. Тщательно изучили ситуацию, поговорили с представителями местной власти и жителями округа. Большинство наших подозрений подтвердились. Подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней - все это мы видели сегодня ...

Поэтому те позорные события, происходившие на 87-м округе, восприняли как угрозу избирательному процессу и демократии в Украине... Времена, когда где-то в округе будет пожизненный депутат только потому, что он совладелец какого олигархического предприятия, должны уйти в прошлое".

Предыстория: Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87, расположенной в Надворной Ивано-Франковской области, покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду.

ЦИК 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии.

Кошулинский требует признать выборы недействительными, и объявить перевыборы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-ФранковскСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: