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Довыборы в Раду: Вирастюк обвинил своих оппонентов в фальсификации

Среда, 31 марта 2021, 20:51

Кандидат от "Слуги народа" на довыборах в парламент на 87-м округе в Ивано-Франковской области Василий Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.

Источник: Вирастюк во время митинга избирателей, которого цитирует "Слуга народа"

Прямая речь Вирастюка: "Я и моя команда можем смело заявить о том, что мы готовы к честному пересчету голосов.

Они (оппоненты - ред.) знают, что с их стороны есть фальсификации и вбрасывания. Поэтому поверьте, мы хотим, чтобы этот процесс происходил открыто и честно, не вмешиваясь в работу комиссии, которая должна спокойно и оперативно пересчитать все голоса".

Детали: Партия заявила о разблокировании работы окружной избирательной комиссии и продолжение подсчета голосов.

Отметим, что уже обработано 67,52% участковых протоколов. Вирастюк лидирует - у него 31,3% голосов, на втором месте выдвиженец "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,88%.

Предыстория: Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87, расположенной в Надворной Ивано-Франковской области, покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду.

ЦИК 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии.

Кошулинский требует признать выборы недействительными, и объявить перевыборы.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковскСлуга народаВерховная Рада


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