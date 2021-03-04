Шмигаль: Степанова ніхто не рятує від відставки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає очільника МОЗ Максима Степанова ефективним антикризовим менеджером.

Джерело: Шмигаль на пресконференції 4 березня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Прем’єру, поставили запитання, хто рятує міністра охорони здоров’я, на адресу якого лунає чимало критики, від відставки.

Пряма мова: "Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює, робить свою роботу, критика лунає на адресу багатьох міністрів і зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров’я в кожній країні світу, тому що зараз кризова ситуація.

Максим Степанов дійсно проявляє себе як антикризовий менеджер і в непростих умовах приймає непрості рішення щодня".

Чому це важливо: На адресу Міністерства охорони здоров'я лунають зокрема звинувачення у провалі кампанії з вакцинації українців від коронавірусу: першу вакцину було завезено в Україну 24 лютого (анонсувалося 15 лютого -ред.) і темпи вакцинації, яка є добровільною, залишаються низькими: станом на 3 березня щеплення проти COVID-19 отримали 6 888 людей в Україні.