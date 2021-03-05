Посол Росії – США: Ні в кого немає права вчити нас, як жити

Посол Росії у США Анатолій Антонов назвав неприйнятними претензії Сполучених штатів щодо прав людини в РФ і додав, що ні у кого немає права вчити росіян, як жити.

Джерело: пост Посольства Росії в США в Facebook

Пряма мова: "Особливо неприйнятними вважаємо претензії щодо проблематики з прав людини. Ні у кого немає права вчити нас, як жити.

Чого тільки варта істерика, яку ми чуємо у зв'язку з ситуацією навколо Навального. Спочатку від нас безапеляційно вимагають визнання провини за нібито його отруєння із застосуванням хімічної зброї... Потім американська влада, не спромігшись надати докази, вводять проти Росії чергові санкції".

Деталі: Антонов заявив, що Навального засудили за економічні злочини, а заклики звільнити опозиціонера він назвав "втручанням у внутрішні справи суверенної держави".

Також, за його словами, "найбільш жорстко і агресивно звучать тези про "втручання" Росії в американські демократичні процеси, про хакерські атаки на інформаційні ресурси США, про якусь "непристойну" діяльність з протидії американським збройним силам в Афганістані".

Дипломат заявив, що "Росію оголосили противником США" – мовляв, для протидії російській загрозі нарощують військовий потенціал, зміцнюють військово-політичні союзи і загрожують санкціями.

При цьому він додав, що РФ позитивно сприймає "сигнали з Білого дому і Держдепартаменту про плани відновлення діалогу щодо стратегічної стабільності, про можливість подальшого діалогу з контролю над озброєннями" і готова до роботи за широким порядком денним.

За словами Антонова, країни перебувають "на роздоріжжі в російсько-американських відносинах", і від того, як буде розвиватися діалог, "залежать стратегічна стабільність, спокій в світі".

Дипломат заявив, що "треба припиняти погрожувати санкціями, вирішити питання російської дипломатичної власності, відновити діяльність Генконсульств, повернувши Росії можливість працювати зі співвітчизниками, які залишилися без опіки на Західному узбережжі США".

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