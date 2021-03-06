Нардепи від ОПЗЖ за час війни сотні разів літали до РФ і Криму – росЗМІ

Народні депутати від ОПЗЖ Ренат Кузьмін і Тарас Козак багато разів за час агресії РФ на Донбасі літали до РФ і окупованого Криму з Росії.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: У розпорядження видання потрапила інформація про польоти ряду впливових депутатів ОПЗЖ до Росії і Криму.

"Абсолютним рекордсменом" виявився нардеп Ренат Кузьмін, заступник генпрокурора часів президентства Януковича. З 2015 по 2019 рік він переміщувався повітряним маршрутом Москва – Сімферополь – Москва (іноді Санкт-Петербург – Сімферополь) близько 240 разів.

Варто відзначити, що нардепом Кузьмін став лише влітку 2019-го, коли на позачергових виборах до Верховної Ради потрапив в "прохідну" частину партійного списку "ОПЗЖ", до того ж перебував у розшуку як фігурант розслідувань, розпочатих після Майдану.

За даними видання, у вересні 2019 року, вже з депутатським мандатом, Кузьмін двічі злітав до Сімферополя з Москви. 9 березня 2020-го він добирався з Мінська до російської столиці бізнес-джетом T7-BRG, а вже наступного дня летів бортом T7-GEM з Москви до Вільнюса.

Як стверджує джерело "Нової" в українських спецслужбах, разом з Кузьміним подорожували його однопартійці-нардепи Тарас Козак і Олександр Колтунович, нафтовий бізнесмен з Білорусі Микола Воробей, що в кінці минулого року потрапив під санкції ЄС, а також співзасновник охоронної компанії "Шторм", помічник Віктора Медведчука Андрій Мартинов.

Видання також стверджує, що під час польотів з Росії до третіх країн, таких як Гонконг або Домінікана Кузьмін користувався паспортом, який за кількістю цифр відповідає російському закордонному паспорту, але серії "88" в РФ немає.

Крім того, з документом, який відповідає формату російського закордонного паспорта, 24 січня 2020 року летів з Ростова до Кишинева нардеп Тарас Козак – номінальний власник заблокованих рішенням РНБО трьох телеканалів.

Втім, в інших випадках Козак користувався українським паспортом. За даними видання, з 2016 року він літав з Москви до Лондона, Болоньї, Франкфурта-на-Майні, Ніцци, Відня, Афін, Женеви, Белграда, Стамбула і Дубая.

Зокрема 14 вересня 2020 року Козак повертався з Сімферополя до столиці Росії на "Фальконі" компанії "Газпромавіа". Тим же рейсом добиралися депутат Держдуми Дмитро Свищев і Володимир Паліхата, уродженець України, відомий російський бізнесмен, президент концерну "Росенергомаш", засновник інвестиційної групи Legacy Square Capital, якого в Україні звинувачували в рейдерських захопленнях ряду підприємств.

Також нардеп Козак літав до Казані на бізнес-джеті T7-BRG в грудні 2018 і в лютому 2019 року.

У літаку з Козаком обидва рази перебували Валерій Бітаєв, співвласник компанії "Цитадель" – основного постачальника спецтехніки для ФСБ, і Нісан Моїсеєв, власник швейцарської фірми Proton Energy Group, що займалася поставками в Україну дизельного палива "Роснефти" по продуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

У листопаді 2016-го Моїсеєв не вперше вже прибув з Москви до аеропорту Києва на "Фальконі" разом з Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком. Їх засікли журналісти проекту "Схеми: корупція в деталях", проте їм завадила охорона Медведчука.

Також джерело "Нової" в українських спецслужбах говорить про наявність російського паспорта у Наталії Лавренюк, бізнесвумен, яку медіа називають громадянською дружиною Тараса Козака. Саме російський паспорт вона пред'являла під час поїздок з Москви до Сімферополя, Мінська, Анапи, Дубая, Стамбула, Лейтре, що в Папуа – Новій Гвінеї, до Ростова.

Саме до Ростова з Криму 27 вересня 2020 року прилетіла Лавренюк разом з Козаком. На борту бізнес-джета з ними був заступник начальника російської енергетичної митниці Григорій Інночкін з дружиною.

"Нова газета" пише, що зверталася до Козака і Кузьміна по коментар через відділ службової кореспонденції Верховної Ради. Там запевнили, що адресати листи отримали, але відповіді не було.

Передісторія:

У жовтні та березні 2020 року голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрічався зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним в РФ.

2019 року Медведчук також кілька разів літав до Росії на зустріч зі своїм кумом Путіним та іншими російськими чиновниками. Медведчука в поїздках часто супроводжували Вадим Рабінович та Юрій Бойко.

Зустрічі в РФ постійно транслювали близькі до Медведчука телеканали "112 Україна" та "NewsOne", зараз заблоковані рішенням РНБО.

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