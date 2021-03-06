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5 областям і Києву дали тиждень на забезпечення ліжок киснем

Субота, 6 березня 2021, 15:33

Державна комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій протягом тижня забезпечити киснем не менше 80% ліжкового фонду, відведеного під COVID-19.

Джерело: Урядовий портал за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Деталі: Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що Закарпатська область, де з 8 березня оголошено "червоний" рівень епідемічної небезпеки – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під COVID централізованим постачанням кисню або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66%.

Також менші за необхідні показники забезпечення киснем в Івано-Франківській області  – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Тому Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80% ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет міністрів у тижневий термін.

Голові Закарпатської облдержадміністрації також доручено забезпечити дотримання в області відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення.

Передісторія:

  • З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.
  • Раніше до "червоної" карантинної зони потрапили три області: Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська.
  • 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної" зони через захворюваність на COVID-19.
  • Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.

Українська правда
Теми: ЛяшкоЗакарпаттякоронавірус


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