5 областям і Києву дали тиждень на забезпечення ліжок киснем

Державна комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій протягом тижня забезпечити киснем не менше 80% ліжкового фонду, відведеного під COVID-19.

Джерело: Урядовий портал за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Деталі: Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що Закарпатська область, де з 8 березня оголошено "червоний" рівень епідемічної небезпеки – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під COVID централізованим постачанням кисню або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66%.

Також менші за необхідні показники забезпечення киснем в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Тому Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80% ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет міністрів у тижневий термін.

Голові Закарпатської облдержадміністрації також доручено забезпечити дотримання в області відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення.

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