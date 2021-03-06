Офіс президента просив у МІ-6 завадити виходу фільму Bellingcat про "вагнерівців" – ZN

Заступник голови Офісу президента Роман Машовець та очільник ГУР Кирило Буданов просили представника служби розвідки Великої Британії Лі Лоуренса завадити виходу розслідування Bellingcat про зрив операції по захопленню "вагнерівців".

Джерело: оглядач відділу міжнародної політики ZN.UA Володимир Кравченко з посиланням на неназваних співрозмовників

Деталі: Група Bellingcat у грудні повідомила, що розслідує зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської "ПВК Вагнера", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Перша частина розслідування має бути опублікована вже цього місяця.

Кравченко уточнює, що президента Володимира Зеленського та його оточення хвилює, який вони матимуть вигляд у фільмі-розслідуванні Bellingcat та у якому світлі буде показана їхня роль. Також в Офісі президента турбуються, чи встановлять журналісти-розслідувачі факт зради і чи назвуть ім'я зрадника, який "злив" дані про спільну операцію спецслужб України та США по затриманню росіян.

За даними джерел "Дзеркала тижня", наприкінці лютого в Україну приїжджав заступник глави МІ-6 Лі Лоуренс.

Видання пише, що під час зустрічі у штаб-квартирі Головного управління розвідки Міноборони керівник ГУР Кирило Буданов та заступник голови Офісу президента Роман Машовець намагалися переконати Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat і не допустила виходу фільму. Проте їх прохання не знайшло підтримки у британського колеги.

За даними Кравченка, наступного дня високопоставлений розвідник з МІ-6, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, вдруге вислухав від Буданова та Машовця настійні прохання Банкової стосовно розслідування Bellingcat.

У відповідь британці сказали українським чиновникам, що не можуть впливати на представників медіа.

Володимир Кравченко додав, що факт зустрічі підтвердили йому кілька незалежних одне від одного джерел.

Передісторія:

24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції із захоплення "вагнерівців" в Офісі президента. На доповіді були присутні Володимир Зеленський, голова ОП Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.

Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.

Вже 3 серпня 2020 року Зеленський знову зібрав нараду. На ній Бурба констатував, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію. Зокрема, він хотів, щоб на поліграфі перевірили його самого, Єрмака, Демченка та Машовця.

Зеленський тоді жодних рішень про перевірку не ухвалив. Розслідування провалу не було розпочато.

Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу і призначив новим начальником ГУР Кирила Буданова.

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