Тихановський: Крим має бути українським і де-факто

Білоруський опозиціонер і політв'язень Сергій Тихановський заявив, що Крим має бути українським не тільки де-юре, але й де-факто.

Джерело: відповідь Тихановського на питання "Чий Крим?" читача свого телеграм-каналу "Країна для життя"

Дослівно: "Те, що в Білорусі транслюються російські канали – це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців.

Звичайно, Крим має бути не тільки де-юре, але й де-факто українським".

Довідка: Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор і ведучий YouTube- і Telegram-каналів "Країна для життя", опозиційний політик. На виборах президента Білорусі 2020 року висував свою кандидатуру, але ЦВК країни відмовила йому в реєстрації. Тоді його дружина, Світлана Тихановська, подала свої документи на реєстрацію в кандидати і була зареєстрована.

У травні 2020 року Тихановського затримали, він перебуває в СІЗО в Мінську. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу, а серед яких "Організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок".

За офіційними даними, вибори президента Білорусі виграв Олександр Лукашенко, однак є дані про численні фальсифікації, білоруська опозиція заявляє про перемогу Тихановської. Вона була змушена виїхати до Литви.

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