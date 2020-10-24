Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді про анексію Криму

Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо анексії українського Криму Росією, за що їй дорікнув український віцепрем'єр Олексій Резніков.

Джерело: Цепкало і Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 23 жовтня, пише Радіо Свобода

Пряма мова Цепкало: "Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання – звільнити країну від окупації Лукашенка".

Пряма мова Резнікова: "Якщо ви не визначилися, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас – повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви повинні чітко сказати: Крим український, весь Донбас український".

Деталі: У відповідь Цепкало повідомила, що Білорусь "готова бути майданчиком для переговорів", і підкреслила, що для неї головне – це добросусідські відносини з обома країнами.

Пряма мова Цепкало: "Якби думка білоруського народу хоч якимось чином допомогла вирішити вам проблему між Україною і Росією, ми б, звичайно, обов’язково висловилися. Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Росією і Україною. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією".

Що передувало: Раніше ще одна білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала анексію Криму Росією такою, що "суперечить міжнародному закону".

Однак перед цим Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання, що стосується статусу Криму. Пізніше вона заявила, що "юридично Крим є українським, але фактично він російський".

Вероніка Цепкало, як і її чоловік опозиціонер Валерій Цепкало, перебуває у Києві.