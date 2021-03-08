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Міжнародний олімпійський комітет не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі

Понеділок, 8 березня 2021, 20:10

Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенка, сина Олександра Лукашенка, новим президентом Національного олімпійського комітету Білорусі.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Також МОК не визнав членом виконкому Дмитра Баскова. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що санкції проти них залишаються дійсними. Таким чином, вони не зможуть відвідувати Олімпійські ігри та інші заходи МОК. Організація не буде вести з ними переговори, підтримуючи контакт виключно з генеральним секретарем НОК Поліною Головіною.

У МОК залишилися вкрай розчаровані низкою фактів. Крім обрання 26 лютого Віктора Лукашенка і Дмитра Баскова, це перебування у списку кандидатів Олександра Лукашенка. Всі троє на момент виборів були під санкціями МОК.

МОК підтвердив, що всі санкції до НОК Білорусі залишаються в силі. Це означає, що Національний олімпійський комітет не зможе отримувати фінансові виплати, за винятком коштів, призначених спортсменам.

Також МОК не буде запрошувати на Олімпіаду високопоставлених держслужбовців Білорусі. Всім федераціям наказано забезпечити рівне ставлення до всіх спортсменів, виключивши будь-яку дискримінацію за політичними поглядами.

Що передувало: 26 лютого син самопроголошеного президента Білорусі Віктор Лукашенко був обраний главою НОК замість свого батька Олександра Лукашенка, який очолював олімпійський комітет з 1997 року.

Ще в грудні Виконком МОК ухвалив, що "нинішнє керівництво НОК належним чином не захистило білоруських спортсменів від політичної дискримінації", що суперечить Олімпійській хартії, і ввів санкції відносно НОК Білорусі.

Санкції включали заборону Олександру Лукашенку, його старшому синові Віктору, першому віце-президенту НОК, а також іншим членам виконкому НОК відвідувати Токіо-2020 і припинення будь-якої фінансової підтримки цієї організації.

Передісторія:

  • 2 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко надав своєму старшому синові Віктору Лукашенко військове звання генерал-майора запасу.
  • 26 лютого Лукашенко заперечив, що збирається передавати владу своїм синам, вкотре заявивши перед тим, що не тримається "посинілими руками" за владу.



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