Олександр Лукашенко дав Віктору Лукашенку звання генерал-майора

На фото Лукашенко та його діти

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко надав своєму старшому синові Віктору Лукашенко військове звання генерал-майора запасу.

Джерело: пресслужба "президента"

Дослівно: "Президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 березня підписав укази про присвоєння спеціального і військових звань.

Полковникам Володимиру Куприянюку, Роману Подлинєву, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву, Андрію Павлюченку надано чергове військове звання генерал-майора. Віктору Лукашенку надано чергове військове звання генерал-майора запасу".

На фото Віктор Лукашенко

Що передувало: 26 лютого Лукашенко заперечив, що збирається передавати владу своїм синам, вкотре заявивши перед тим, що не тримається "посинілими руками" за владу.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.

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