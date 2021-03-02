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Олександр Лукашенко дав Віктору Лукашенку звання генерал-майора

Вівторок, 2 березня 2021, 07:07
На фото Лукашенко та його діти

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко надав своєму старшому синові Віктору Лукашенко військове звання генерал-майора запасу.

Джерело: пресслужба "президента"

Дослівно: "Президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 березня підписав укази про присвоєння спеціального і військових звань.

Полковникам Володимиру Куприянюку, Роману Подлинєву, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву, Андрію Павлюченку надано чергове військове звання генерал-майора. Віктору Лукашенку надано чергове військове звання генерал-майора запасу".

 
На фото Віктор Лукашенко

Що передувало: 26 лютого Лукашенко заперечив, що збирається передавати владу своїм синам, вкотре заявивши перед тим, що не тримається "посинілими руками" за владу.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.

Передісторія:

  • Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
  • У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.

Теми: БілорусьЛукашенко


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