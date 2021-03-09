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Зеленський знайшов альтернативу "Нормандському саміту"

Вівторок, 9 березня 2021, 12:13

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" щодо Донбасу не вдасться організувати, то він має намір провести зустрічі з лідером кожної з країн окремо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"У будь-якому випадку, готується "нормандська зустріч". Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: буде зустріч в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного - значить, я зустрінуся з кожним окремо", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що в середу відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Слід зазначити, що за попередніми домовленостями саміт лідерів країн "нормандської четвірки" мав відбутися у квітні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що для того, аби зрушити з місця врегулювання на Донбасі, потрібен новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки". 

Нагадаємо, нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що Україна вже виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у Нормандському форматі.

Читайте також: Голова ОБСЄ Анн Лінде: Україна виконала всі умови для нової "Нормандії" з Путіним

Теми: Зеленськийнормандський формат


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