Різке зростання і новий “рекорд” України: понад 18 тисяч хворих на COVID за добу

За добу 25 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 18 132 особам, госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти, одужали 7 138 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Лише напередодні було два антирекорди – за кількістю нових та летальних випадків за добу: 24 березня діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Майже на 1,5 тисячі зросла добова кількість хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Знову зросла кількість інфікованих дітей: у четвер коронавірус підтвердили у 923 дітей і 435 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили в країні 119 087: методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили в 1 614 707 осіб, з них 1 290 158 осіб одужали, а 31 461 хворий помер.

Водночас, 25 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 18 738 людей. Загалом із 24 лютого щеплено 174 324 особи (одна людина отримала дві дози вже).

Щеплення проводили 168 мобільних бригад з імунізації та 483 пункти щеплення.

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 станом на 25 березня записалися 349 713 людей.

Кількість захворювань та кількість щеплень у регіонах за добу:

м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;

Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;

Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;

Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;

Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;

Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;

Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;

Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;

Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;

Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;

Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;

Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;

Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;

Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;

Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;

Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;

Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;

Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;

Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;

Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.

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