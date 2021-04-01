Стрілянина в Броварах: судитимуть 15 учасників

До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 15 учасників банди, яка брала участь у з'ясуванні стосунків навколо спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у Броварах Київської області.

Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури

Деталі: Слідство у цьому провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Дослівно: Встановлено, що у травні минулого року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями звернулись до відомого кримінального авторитета на прізвисько "Віха" або "Журавель", за плечима якого кілька судимостей за скоєння серії жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення, в будь-який спосіб, конкуренції у здійсненні маршрутних перевезень на напрямку Бровари - метро Лісова, Київ.

"Віха", маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, організував озброєну групу – банду, члени якої 29 травня минулого року вчинили стрілянину із нелегальними перевізниками з Вінничини".

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