Поліція визначила замовників стрілянини в Броварах – МВС

Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook

Пряма мова: "Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться".

Деталі: Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.

Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Затримання спецпідрозідлом @Police_KORD у Броварах на одному з підприємств міста підозрюваних у причетності до ранковой стрілянини 29 травня. @NPU_GOV_UA @police_kyiv_obl pic.twitter.com/IQhVbhBG9b — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 30, 2020

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