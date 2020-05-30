Поліція визначила замовників стрілянини в Броварах – МВС
Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook
Пряма мова: "Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться".
Деталі: Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.
Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Затримання спецпідрозідлом @Police_KORD у Броварах на одному з підприємств міста підозрюваних у причетності до ранковой стрілянини 29 травня. @NPU_GOV_UA @police_kyiv_obl pic.twitter.com/IQhVbhBG9b— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 30, 2020
Передісторія:
- Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
- За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.