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Поліція визначила замовників стрілянини в Броварах – МВС

Субота, 30 травня 2020, 12:40
ФОТО KV.NPU.GOV.UA

Поліція визначила більше 60-ти учасників стрілянини в Броварах, включаючи замовників.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook

Пряма мова: "Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться".

Деталі: Геращенко повідомив, що в суботу суд обирає запобіжний захід для 21 затриманого учасника розборок у Броварах.

Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.

Українська правда
Теми: БроварикриміналМВС


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