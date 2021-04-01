На 87-му лишилось порахувати 10%: розрив між Вірастюком і Шевченком менше тисячі

На окрузі №87 що на Івано-Франківщині вже пораховано майже 90% бюлетенів, лідерами перегонів є представник "Слуги народу" Василь Вірастюк і Олександр Шевченко з "За майбутнє", між ними різниця складає менш як 900 голосів.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Наразі пораховано 89,74% з усіх бюлетенів.

На першому місці залишається Вірастюк з 31,51% підтримки (14 334 голоси). На друге вийшов Шевченко з 29,59% (13,460 голосів).

На третьому місці представник "Свободи" Руслан Кошулинський з 28,73% (13 067 голосів).

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