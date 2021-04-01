На 87-му лишилось порахувати 10%: розрив між Вірастюком і Шевченком менше тисячі
Четвер, 1 квітня 2021, 18:54
На окрузі №87 що на Івано-Франківщині вже пораховано майже 90% бюлетенів, лідерами перегонів є представник "Слуги народу" Василь Вірастюк і Олександр Шевченко з "За майбутнє", між ними різниця складає менш як 900 голосів.
Джерело: дані ЦВК
Деталі: Наразі пораховано 89,74% з усіх бюлетенів.
На першому місці залишається Вірастюк з 31,51% підтримки (14 334 голоси). На друге вийшов Шевченко з 29,59% (13,460 голосів).
На третьому місці представник "Свободи" Руслан Кошулинський з 28,73% (13 067 голосів).
Що було раніше:
- 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидання з боку своїх опонентів.
- Депутати "Слуги народу" приїхали на Івано-Франківщину і кажуть про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.
- В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому.
- Пізніше приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.
Українська правда