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Нинішня ескалація з боку Росії наймасштабніша за останні роки – МЗС

Четвер, 1 квітня 2021, 20:36
Нинішня ескалація з боку Росії наймасштабніша за останні роки – МЗС

Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Джерело: заява Кулеби у зв’язку із системним загостренням Росією безпекової ситуації

Дослівно: "Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки.

Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія.

Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню.

Україна разом з Німеччиною та Францією як посередниками у Нормандському форматі роблять все можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.

Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави".

Нагадаємо:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

Українська правда

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Теми: МЗСДонбасРосіявійна
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